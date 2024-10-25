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教育

丘成桐捐百萬美元 中大設數學教席

【明報專訊】港產數學家清華大學求真書院院長丘成桐向母校中文大學捐贈100萬美元（約777萬港元），為中大數學科學研究所與數學系設立「早期職業數學教授席」。中大昨舉行就職典禮，公布首名受聘人為鑽研算術幾何與數論領域的教授楊梓詮。中大另與清華大學簽署備忘錄，將合作展開數學、統計及人工智能等研究，並各自選拔約5名本科生或研究生作為交換生，為期一個學期或一個學年。

畢業於崇基學院數學系的丘成桐日前捐贈100萬美元，並為紀念其父中大前教授丘鎮英，設立「丘鎮英早期職業數學教授席」。受聘者將隸屬於中大數學科學研究所與數學系，獲冠名為「丘鎮英數學助理／副教授」。丘成桐昨稱與中大的淵源深厚，「不僅是我的母校，也是我曾任教多年的地方」，盼加強中大與清華在數學學術和研究方面的合作，並捐贈設立教席，回饋母校和促進數學教研的發展。

中大清華合作研數學統計AI

此外，中大副校長（教育）潘偉賢亦與丘成桐代表中大及清華大學簽署合作備忘錄，標誌兩校將在數學、應用數學、統計及人工智能等相關領域展開更緊密合作，並會各自選拔約5名本科生或研究生作為交換生，為期一個學期或一個學年，互相學習或參與研究，又鼓勵雙方教師和交換生共同參與跨學科聯合研究項目，培育數理及科學人才。

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