中學生開學壓力回升 逾六成出現抑鬱表徵

近半學生最擔憂成績退步

青協輔導服務上月透過網上問卷調查，接獲6073名中一至中六生回覆。結果顯示，中學生最擔憂的問題連續5年關乎學業，依次為成績退步（44.6%）、學習動力低（37.9%）、功課考測繁重（37.4%）及課程緊湊、跟不上進度（33.2%）等。

問卷另要求受訪學生填寫抑鬱量表（CES-D），以60分為滿分，取16分或以上反映已出現抑鬱表徵。結果顯示，61.4%受訪中學生已出現抑鬱表徵，平均分達19.4分；而中一至中六各級平均分介乎17至22.3分不等，分數隨年級遞增。

大專生阿蕉在中學階段曾出現抑鬱表徵，她憶述中六備戰文憑試時常感焦躁不安，「好像讀不成書、上不到大學或讀不到專業資格，你的人生就是失敗」。她說，當時曾與周遭同學傾訴，但各人均面臨同一壓力，「感覺只是大家放負互呻，實際上沒有正面幫助」。

青協籲家校勿視分數為唯一目標

陳英杰稱，調查反映學校較往年更重視學業成績，「好像大環境不斷對學生說，他們需要讀書，需要取得好成績」，呼籲家校鼓勵學生發展學業以外的才能及專長，勿令分數成為學生學習的唯一目標，或有助減輕他們的學業壓力。

此外，政府宣布延長「三層應急機制」至明年12月底，並制定新指引予中學校長參閱。青協是第二層機制「校外支援網絡」的組成機構之一，陳英杰稱，學校、社福界及醫護界對界定不同層級個案存有差異，部分校長或會「過度評估危機」，直接將個案交由醫護跟進。他建議，倘學童不獲第三層的醫護定義為嚴重或緊急個案，可交回學校教師或駐校社工接手，勿多次轉介同一學童至不同機構，令他們未能與適合的輔導員或醫護建立信任。