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教育
2024年10月25日星期五
語文同樂 第729期
中學生開學壓力回升 逾六成出現抑鬱表徵
丘成桐捐百萬美元 中大設數學教席
中環街市生死教育展 練習「失去」
港大嘉獎運動員學生 讚「搏盡無悔」
名家學堂：虛構世界的真實平衡
名家學堂：觀察表象 洞悉內情——黎紫書
不正經中文：不禽不獸的蝙蝠——蝙蝠弄乖
不正經中文參考答案
有價講：一般骨肉一般皮——擴充仁愛
書之異世界：說個笑話紀念我——《致命玩笑》的悲劇人物與抉擇
諗諗佢：李紳「明坤你」，還是不小心「立flag」？
見聞識玩：一詞辨中外
玩一玩答案
奇趣中華：長江後浪推前浪
穿越古今山：反映階級的鞋子
考考你答案
大笑堂：盲人墮橋
名家學堂：虛構世界的真實平衡
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【明報專訊】小說是虛構世界，卻要取信於讀者，講求真假平衡的技術。
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中學生開學壓力回升 逾六成出現抑鬱表徵
丘成桐捐百萬美元 中大設數學教席
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港大嘉獎運動員學生 讚「搏盡無悔」
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諗諗佢：李紳「明坤你」，還是不小心「立flag」？
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考考你答案
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