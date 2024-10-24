報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
教育
2024年10月24日星期四
公民學堂 第076期
新醫學院研發展第二學位 蔡若蓮：可縮育才時間 暫不擬限年齡
港大首迎「國家級工程分中心」 研建築老齡化
融合教育開支 7年增1.7倍 本年度約41億
放眼中國：冬蟲夏草
速讀公民：港澳青年可考灣區公僕
速讀公民：英藥廠擬進駐河套
公民考察：走訪港穗兩地 尋找辛亥革命歷史軌迹
中外人物：比亞迪創辦人——王傳福
透視救援：國際救援組織 變得更「國際」
放眼經濟：居屋
世界之趣：韓國的銀杏樹
世界之趣：老樹的傳說
新聞有常識：石英短缺影響供應鏈
誰是第一：最多葉的幸運草
放眼中國：冬蟲夏草
prev
next
【明報專訊】冬蟲夏草是名貴中草藥，野生冬蟲夏草數量逐漸減少，價格趨昂貴，有不法商人以人工培植蟲草冒充野生蟲草售賣，人工培植亦危害野生冬蟲夏草生長。內地近期出招保護主產地青海等地的野生蟲草。
上 / 下一篇新聞
新醫學院研發展第二學位 蔡若蓮：可縮育才時間 暫不擬限年齡
港大首迎「國家級工程分中心」 研建築老齡化
融合教育開支 7年增1.7倍 本年度約41億
放眼中國：冬蟲夏草
速讀公民：港澳青年可考灣區公僕
速讀公民：英藥廠擬進駐河套
公民考察：走訪港穗兩地 尋找辛亥革命歷史軌迹
中外人物：比亞迪創辦人——王傳福
透視救援：國際救援組織 變得更「國際」
放眼經濟：居屋
世界之趣：韓國的銀杏樹
世界之趣：老樹的傳說
新聞有常識：石英短缺影響供應鏈
誰是第一：最多葉的幸運草
新醫學院研發展第二學位 蔡若蓮：可縮育才時間 暫不擬限年齡
港大首迎「國家級工程分中心」 研建築老齡化
融合教育開支 7年增1.7倍 本年度約41億
速讀公民：港澳青年可考灣區公僕
速讀公民：英藥廠擬進駐河套
公民考察：走訪港穗兩地 尋找辛亥革命歷史軌迹
中外人物：比亞迪創辦人——王傳福
透視救援：國際救援組織 變得更「國際」
放眼經濟：居屋
世界之趣：韓國的銀杏樹
世界之趣：老樹的傳說
新聞有常識：石英短缺影響供應鏈
誰是第一：最多葉的幸運草
prev
next