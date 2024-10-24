融合教育開支 7年增1.7倍 本年度約41億

教育局每年按學校SEN人數及所需支援層級提供「學習支援津貼」。當局稱上學年第二及第三層個別津貼額分別為15,779及63,116元；倘津貼總額達特定指標，當局會為學校提供「特殊教育需要支援老師」額外常額教師職位，上學年統籌主任和支援教師的人手編制分別為844及1355個。

教育局稱，目前SEN生主要類別為自閉症、注意力不足或過度活躍症，學校可透過3層支援模式支援學生，如課堂內的調適和支援；針對學習、情緒及行為適應等而提供的小組訓練；以及為有嚴重學習或適應困難的學生提供個別學習計劃。

推軟件助指導過度活躍生

局方亦推行「全校參與分層支援有自閉症的學生」計劃，透過「跨專業到校支援」及「學校與非政府機構協作」，協助學校運用有實證支持的多元化策略，輔導學生發展學習、社交和情緒方面的適應能力，促進他們融入課堂學習及社群。至於注意力不足或過度活躍的學生，當局稱已發展一系列提升學生執行技巧的教學資源，並為中學發展相關電腦軟件以便學校對學生個別指導。