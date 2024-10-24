新醫學院研發展第二學位 蔡若蓮：可縮育才時間 暫不擬限年齡

有意者暫只科大明言擬辦第二學位

3間表明有意開辦新醫學院的大學中，只有科大去年底曾透露擬收第二學位醫科生。科大昨回覆本報查詢時重申，校方倡議推出4年制「學士後學士醫學課程」，正持續蒐集不同持份者意見，將於期限前提交計劃書 。

理大昨回覆，已積極展開籌備工作，包括草擬建議書，有決心憑藉大學在醫療科技教研方面的經驗及基礎，有條件擴展醫療培訓至醫科生，成為綜合醫療人才培訓基地。浸大日前表明就第三間醫學院積極探討。

蔡若蓮昨在商台《在晴朗的一天出發》表示， 雖然現有兩間醫學院十分優秀，但香港要培養更多醫護人才，並加快及提升醫學研究，稱外國亦發展「第二學位」醫科生，認為培訓具一定學科基礎的學生，可縮短人才培訓時間。她續說，暫時無招生細節，但相信院校會擇優而取，暫不認為收生有年齡限制。至於會否要求入讀學生持化學及生物等基礎醫學知識，她稱由大學決定，但認為醫科訓練密集且高要求下，若學生無一定基礎知識，亦要用各種方法補足。

另外，《施政報告》提出推廣「留學香港」品牌。被問到港大及中大近年校政風波會否影響香港的大學品牌，蔡若蓮說，院校管治「沒有最好，只有更好」，校董會代表社會監督及向大學問責，校方與校董會在大學發展期間有不同意見、遇到挑戰是正常。

稱港大溝通暢順 不會一下解決

政府今年中成立調研小組跟進港大校政風波，蔡說在持份者努力下，院校運作及溝通暢順，惟不會一下子可解決所有問題，大學管理層及校委會均希望小組繼續幫忙，當雙方認為一切運作暢順、有良好做法時，小組就可功成身退。她相信港大校委會主席王沛詩及校長張翔的出發點均是為學校好，惟二人有不同意見及方法，加上大學管治十分複雜，涉及龐大的資源及人事調配，「如果溝通上做好點，會不會這件事會好點？那這個當然」。