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教育
2024年10月23日星期三
Smarties' Power English 第418期
中大法學政政社會學 JUPAS收生分數跌 指學生避落差 選舊制無通識加權學科
城大成立AI研究院 候任院長稱港人才遜內地
飽肚愛情學：約會必勝法
飽肚愛情學：老派約會之古人必勝秘訣
視聽之娛：小丑和阿瑟，命運誰關心？——《小丑：雙瘋》
時事中文：調椅背釀衝突
文言卜卜齋：美麗的瞬間——淺談一會兒
文字發酵：填字遊戲
參考答案
Talk of the town : Water in Hong Kong
Talk of the town : Water supplies in Hong Kong
Talk of the town Answers
Spot the flaws : Archive vs. achieve
Spot the flaws Answers
Horizon : Celebrating warriors with fun days
Horizon Answers
Horizon Answers
【明報專訊】■Gear up
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Talk of the town : Water in Hong Kong
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