城大成立AI研究院 候任院長稱港人才遜內地

籲發展「科研用AI」尋突破

近年AI席捲全球各個領域，馬維英稱，不少科研人員分別鑽研AI及傳統科學領域，惟跨專業人才卻不多，今年度諾貝爾物理學和化學獎得主均憑藉AI獲獎，反映將AI用於科研是大趨勢，料未來諾貝爾獎或直接頒發給AI。他認為倘香港能糅合AI及科研人才，則「有機會創造全新的產業」，強調現已沒必要重新探究大模型、AIGC（生成式人工智能）等傳統AI範疇。

馬維英稱，龍頭科技企業主要在互聯網使用AI，例如搜索引擎、內容分發、電商、直播等，但尚未與科學研究接軌。他以藥物研發作例，稱以傳統方式製藥需時極長，連同動物實驗、臨牀實驗等階段，每研發一種新藥或需要逾10年；倘未來在製藥過程引入AI，或有助製藥人員更快找出關鍵，加快流程。

成立首務招聘科研人員

城大前日舉行香港人工智能與科學研究院成立典禮，校方稱院內匯聚來自計算機科學、數據科學、統計學和生物信息學等多個領域的專家。馬維英說，成立研究院後的首要任務是招聘科研人員，指現時不少科研人員熟知AI或傳統科學，但欠缺跨領域頂尖人才。他盼提供一個讓人才奮鬥、發展，然後取得成功的平台，而非要微觀管理，有信心在香港籌組領先世界的AI團隊。