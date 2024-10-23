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教育

中大法學政政社會學 JUPAS收生分數跌 指學生避落差 選舊制無通識加權學科

【明報專訊】中文大學近日公布今年經大學聯招（JUPAS）入讀各本科課程的收生分數。因應公民與社會發展科首年取代通識教育科，不少科目收分水平有變，過往通識成績加權的中大法學、政政、社會學收分均呈跌勢。學友社學生輔導顧問吳寶城表示，法學及政治學系等着重學生時事觸覺，相信通識科被取代後，個別課程或難取錄切合學科需要的目標學生，導致錯配。中大入學及學生資助處長王家徹稱，「新制」下校方可透過面試、學生的其他學習經歷（OLE）取錄合適的學生。

中學文憑試（DSE）公民科今年起取代通識科，前者只分達標與否，DSE生變相少一科計分，改變各院校計分方式。中大近日公布「新制」下的收生分數（見表）。其中法學士去年以中英數及通識，加兩個選修科的分數收生（英文及通識成績加權乘2，中文乘1.5），中位數為45.25分；今年改以最佳5科收生（須包括中英數，且英文成績加權乘2），中位數為33分。

至於中大政政，今年收分中位數26.375分（最佳5科，英文乘1.5、中文乘1.25），去年連同通識科加權乘1.25倍，收分中位數27.375分。

通識科被取代後，王家徹認為現時談論有否影響收生質素言之尚早，需時審視，惟中大政政課程與社會關連，過往通識成績重要，校方會盡量以面試及學生有否社會參與等經驗多方面評定。

王又表示新制下學生JUPAS選科較保守，傾向選讀以往通識科沒加權的科目，以免實際分數上落太大，估計中大法學、政政、社會學等因此收分下跌。他稱，2023年或之前的「舊制」收分參考價值較低，建議學生參考院校放榜前公布的預計收分，並使用院校提供的「招生分數計算機」評估。

吳寶城料難錄取切合學科目標學生

吳寶城表示，部分本科課程本身設通識科加權，意味盼取錄具時事觸覺、判斷力及有能力表達觀點的學生，新制下即使收到高分學生，或未必屬切合學科需要的目標學生。他認為，其他選修科未如通識科與時事直接掛鈎，不過地理、經濟及歷史等科目亦培訓學生判斷力，或可考慮視作加權科目，亦可增設面試以考核學生的知識。

教大創意藝術文化收生分數最低

教大近日亦公布今年收生分數，收分中位數最低為創意藝術與文化榮譽文學士（音樂）的18分，DSE生的音樂科或應用學習（ApL）成績可加權乘1.5倍；課程下學年改為「創意藝術與數碼藝術榮譽文學士（音樂）」。

相關字詞﹕通識教育科 王家徹 吳寶城 中文大學

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