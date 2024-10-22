報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
教育
2024年10月22日星期二
星笈中文 第141期
教大師訓將全轉雙學位 稱無關生源推一專多長
港大美術博物館大師展 賞黑崎彰中林忠良版畫
理大AI開發繪畫平台 保育廣彩藝術
有種讀書法：思考寫作的必要
有種讀書法：校外試遭劣評 理性應對奪星星
陳嘉敏 2024DSE 題三5**文章：選擇問心 無愧結果
中文解剖師：食物喚起的味覺回憶
有種讀書法：思考寫作的必要
prev
next
【明報專訊】「見到這句『沒有寫作的必要』評語真的是最大打擊。」
上 / 下一篇新聞
教大師訓將全轉雙學位 稱無關生源推一專多長
港大美術博物館大師展 賞黑崎彰中林忠良版畫
理大AI開發繪畫平台 保育廣彩藝術
有種讀書法：思考寫作的必要
有種讀書法：校外試遭劣評 理性應對奪星星
陳嘉敏 2024DSE 題三5**文章：選擇問心 無愧結果
中文解剖師：食物喚起的味覺回憶
教大師訓將全轉雙學位 稱無關生源推一專多長
港大美術博物館大師展 賞黑崎彰中林忠良版畫
理大AI開發繪畫平台 保育廣彩藝術
有種讀書法：校外試遭劣評 理性應對奪星星
陳嘉敏 2024DSE 題三5**文章：選擇問心 無愧結果
中文解剖師：食物喚起的味覺回憶
prev
next
相關新聞
有種讀書法：校外試遭劣評 理性應對奪星星
陳嘉敏 2024DSE 題三5**文章：選擇問心 無愧結果