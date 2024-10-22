教大師訓將全轉雙學位 稱無關生源推一專多長

教大昨介紹2025/26學年起推出的新課程，焦點包括所有5年制教育學士將變成雙學位課程，舉例過往競爭激烈的幼教學士，將變為「心理學榮譽社會科學學士及幼兒教育榮譽學士」，學額與過往相若。教大副校長（學校）鄭美紅稱，教大本來已設4個教育雙學位，下學年增加9個，強調新元素與教育相關；又稱因修課期不變，校方會壓縮原有的通識課程（common core）或縮減修讀自由選修科的機會。

非教育學位實習

吸其他工種經驗

鄭美紅又說，常聞外界稱師訓生在學校畢業後，便再入學校執教鞭，被質疑沒有其他經驗，稱教大希望培育「一專多長」的學生，因此雙學位課程學生須參加非教育學位的實習，以汲取其他工作經驗，「不是只獲教師執業資格，同時有另一專長，擴闊視野，對所教學科認識更深入」。校長李子建表示，教大課程仍與「教育大領域相關」，其次是涉及科技和人才多元發展領域。

校長：重AI發展國安教育

此外，教資會每3年與8間資助大學展開規劃工作，分配學額和撥款等。就下個3年期（2025至2028）發展，李子建說，與教資會規劃工作已屆尾聲，昨盼初步介紹「教育未來 多元專才」的發展方向，形容教大着重發展人工智能（AI）及國家安全教育等，繼續重視師德。

非本地生佔限額一成多

呈升勢 主要內地生

另外，教大教務處高級助理教務長（入學及策劃）梁慧兒稱，今學年取錄232名非本地本科生，佔限額一成多，較去年多，以內地生為主。為吸引本地和非本地生入學，教大本科入學獎學金將增四成，預留總額近2500萬元，並新增3個獎學金計劃，包括「文憑試『星級』獎學金」，考生每考一科5*可獲5000元，不設上限。校方盼提升國際化，稱有助香港發展國際專上教育樞紐。

師訓課程以外，教大下學年亦新推其他本科課程（見表），只設一年級入學的言語病理學及復康榮譽理學士，學額10個，有待向香港言語治療師公會申請認證。

教大本周六（26日）將在大埔校園舉行本科入學資訊日，當中分別為大學聯招（JUPAS）、副學位、運動員學生、內地聯考申請人安排招生講座。