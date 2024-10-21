東華開醫療影像學士 公務員修讀稱前景佳

畢業料獲二級放射執業資格 年學費近9萬

東華學院醫療及健康科學院高級臨牀導師蕭樹寶表示，教學團隊有經驗，且了解行業運作，加上東華過往所有醫療本科課程均能順利在開辦4年內取得牌照認可，有信心該課程首屆學生畢業後，亦會取得放射技師管理委員會的註冊執業資格，成為二級放射師。

蕭樹寶推算，未來5年醫療影像的人手仍短缺，約10年後才完全補足需求。他稱新課程與理大現有課程內容大致相同，東華將着重乳房X光訓練，並額外添置無線超聲波儀器，令同學有更多訓練機會。校網顯示該課程每年學費約8.8萬元。

33歲公務員許文健是醫療影像學首屆學生，他2016年從中大細胞及分子生物學本科畢業，事隔8年重返校園，盼讀書轉跑道。他認為放射師晉升前景良好，畢業後二級放射師起薪點約3.3萬元，最快三四年後可晉升，起薪將增至5萬元以上，薪酬及晉升機會均較現時做公務員更理想，稱即使轉行會失去住宿福利，「但拉長10年來說，其實回報大好多」。他又稱，香港醫療人手不足，過往工作時眼見病人經救護車送院後，仍要待數小時才可見醫生，盼自己可入行貢獻。

另一學生甘詩敏則為去年中學文憑試（DSE）考生，曾就讀另一自資院校的醫療化驗科學學士課程。她說，小時候有親人患乳癌，幸透過乳房造影檢查及早發現腫瘤，做手術穩定病情，令她對放射診斷感興趣。