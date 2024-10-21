明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

東華開醫療影像學士 公務員修讀稱前景佳

【明報專訊】自資院校東華學院今學年起開辦4年制的醫療影像學理學士，校方表示首年取錄33名本地生，逾半本身持學士學位。校方有信心4年內可獲放射技師管理委員會認可，讓畢業生毋須另行考試便可取得執業資格。

畢業料獲二級放射執業資格 年學費近9萬

東華學院醫療及健康科學院高級臨牀導師蕭樹寶表示，教學團隊有經驗，且了解行業運作，加上東華過往所有醫療本科課程均能順利在開辦4年內取得牌照認可，有信心該課程首屆學生畢業後，亦會取得放射技師管理委員會的註冊執業資格，成為二級放射師。

蕭樹寶推算，未來5年醫療影像的人手仍短缺，約10年後才完全補足需求。他稱新課程與理大現有課程內容大致相同，東華將着重乳房X光訓練，並額外添置無線超聲波儀器，令同學有更多訓練機會。校網顯示該課程每年學費約8.8萬元。

33歲公務員許文健是醫療影像學首屆學生，他2016年從中大細胞及分子生物學本科畢業，事隔8年重返校園，盼讀書轉跑道。他認為放射師晉升前景良好，畢業後二級放射師起薪點約3.3萬元，最快三四年後可晉升，起薪將增至5萬元以上，薪酬及晉升機會均較現時做公務員更理想，稱即使轉行會失去住宿福利，「但拉長10年來說，其實回報大好多」。他又稱，香港醫療人手不足，過往工作時眼見病人經救護車送院後，仍要待數小時才可見醫生，盼自己可入行貢獻。

另一學生甘詩敏則為去年中學文憑試（DSE）考生，曾就讀另一自資院校的醫療化驗科學學士課程。她說，小時候有親人患乳癌，幸透過乳房造影檢查及早發現腫瘤，做手術穩定病情，令她對放射診斷感興趣。

相關字詞﹕醫療影像 東華學院

上 / 下一篇新聞