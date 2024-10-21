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教育

耀中幼教增碩士課程 普通話授課吸內地生 校長倡政府統計移民潮影響

【明報專訊】本港出生率下跌，幼稚園營運首當其衝受影響，牽連幼教界發展。即將退休的耀中幼教學院校長袁海球接受本報專訪，談到本港幼稚園減少，他認為正是「汰弱留強」的時候。對於多間幼稚園稱停辦原因是「年輕家庭移民成風」，他同意政府可展開正式統計，分析移民潮影響。面對學生減少，袁透露學院增辦的教育學碩士設中文班，可普通話授課，配合內地生來港趨勢。

明報記者 鄧佾文

受出生率減少等因素影響，幼稚園學生人數正下跌。根據教育局參考政府統計處去年8月以2021年為基期的人口推算，居港3歲適齡入讀幼稚園的人口預料由今年3.84萬跌至2026年2.99萬，展望2028年回升至3.61萬。

幼園跌穿千間 「汰弱留強」

談到本港幼稚園今學年跌穿千間、有約990間，袁海球稱他亦曾與幼稚園校長討論，認為幼稚園若收生不足「執笠」，「其實是淘汰的時間，你強的留下、質素好的留下」。他稱中小學亦面對同樣問題，又舉例留意到有幼稚園仍可吸引逾千名家長報讀，「為何那間收不到學生？這間又要排？你一定有比較。你說（如果幼稚園剩下）700至800間，你的質素要好」。

不過，近年一些受家長追捧的「名牌幼稚園」亦宣告停辦，不約而同稱成因是「年輕家庭移民成風」。袁海球表示，政府暫未有清晰數據顯示移民潮對幼稚園辦學的影響，同意當局可展開正式統計，包括分析各區情况、幼稚園家長背景，相信由此才可有公平判斷。但他重申談辦學離不開教學質素，「譬如我開間酒家，有些人從後門走了，我不擔心前門有沒有人入來，如果我的東西煮得好食，對嗎？你便繼續來吃」。

袁又說，人才計劃及從內地來港就學的人數多寡，亦是影響學界的不確定因素之一，他常向政府查詢這批學生的數量，惟未獲準確估算。據悉當局正研究蒐集數據是否可行。

獲准開PGDE 年約20學額

至於學院未來發展，袁海球說學院已獲批開辦幼教學位教師教育文憑課程（PGDE），每年學額約20個。另外，學院早前公布下學年開辦教育學碩士，學額逾百個，特色之一是開設中英文班，前者可用普通話授課，旨在配合愈來愈多內地生來港升學，校方已委派有內地背景的教授負責課程，強調學院仍很國際化。逆市開幼教課程，袁相信香港仍渴求幼師人才，亦盼提升師資質素。

收生方面，袁海球相信「全港繼續有壓力」，其中中學文憑試（DSE）學生銳減，盼當局放寬自資院校收內地、台灣和澳門學生的上限。

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