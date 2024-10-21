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教育
2024年10月21日星期一
智學公民 第101期
耀中幼教增碩士課程 普通話授課吸內地生 校長倡政府統計移民潮影響
稱幼教定位特別 惟資源敬陪末席
東華開醫療影像學士 公務員修讀稱前景佳
公民點對點：或未充分用申訴署查老殘暫託服務
公民點對點：老有所依？ 安老措施發展與挑戰
圖表開箱：島嶼旅遊——香港主要離島近期發展
關鍵詞卡
識讀媒體：社交平台年齡要求
公民挑戰題
焦點新聞
趣學STEAM：機械人聽孩子心聲
趣學STEAM：家庭煩惱逐個解 接龍猜謎學語文
新聞解碼：泳灘旗幟莫忽視
齊來動動手：遙控「失靈」測試
識讀媒體：社交平台年齡要求
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【明報專訊】■熱話
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耀中幼教增碩士課程 普通話授課吸內地生 校長倡政府統計移民潮影響
稱幼教定位特別 惟資源敬陪末席
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公民點對點：或未充分用申訴署查老殘暫託服務
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