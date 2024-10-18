假學歷讀港大碩士 內地女判囚17周

還押已逾刑期 料即日獲釋

從上海杉達學院畢業的被告吳霖薈（24歲），於2022年入讀港大金融碩士課程，本案揭發後被停學。她承認一項為取得入境證而安排作出虛假陳述罪，另一項以欺騙手段取得服務罪獲控方不提證供起訴。裁判官曾宗堯判刑表示，本案判監無可避免，以27個星期為量刑起點，被告認罪減至18個星期，考慮個人背景酌情減至17個星期。被告還押日數已多於刑期，料即日獲釋。

稱假文件非自製 僅簽署「默許」中介

辯方求情指出，被告的父母從事貿易生意，她自知犯錯帶來沉重代價，未來能否入境香港也成疑問。被告認罪可節省時間，控方不必前往美國取證。辯方呈上被告父母的求情信，父親指被告在內地成長，家庭經濟背景良好，冀來港讀書成材。父親提及，被告經父母找中介機構安排入學，不是自製假文件，僅簽署文件默許，父母內疚。被告母親表示，女兒是家中獨女生活無，在內地大學成續不錯。

上海讀學士 交「康乃爾」證書

案情指，被告前年9月報讀港大金融碩士，自稱從美國康乃爾大學數學系畢業，附上聲稱的學業成績表和畢業證書，去年獲港大錄取。她向入境處申報2016年至2020年入讀康乃爾大學，獲准以學生身分逗留香港一年。美國康乃爾大學及後證實，被告從未入讀該校。港大今年6月將案件轉交警方，並取消被告學籍。被告6月22日經羅湖口岸離港被截停，她承認來港之前，僅在「上海杉達大學」完成4年制學士課程。

【案件編號：ESCC 1676/24】