明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

一非本地生疑假學歷 中大報警 覆核5年紀錄發現 今年堵10宗

【明報專訊】本港資助大學先後發現非本地生以假學歷騙取入學，中文大學昨稱，今年重新審核過去5年非本地生入學申請，揭發一宗懷疑持假學歷入學個案，該學生涉嫌虛報海外中學學歷，並以假公開試成績入學，中大已報警。校方續稱，今學年堵截約10宗涉假學歷入學申請，已交警方跟進，強調大學對有關行為「零容忍、一個也不能接受」，會盡一切努力把關，包括以人工智能查核申請資料，以及增加人手審核。

800本科生非本地人 佔25%

中大入學及學生資助處長王家徹昨表示，今學年取錄約800名非本地生，佔整體本科生近25%，大部分來自亞太地區。他又表示，隨今年5月有大學揭發假學歷入學個案，因此中大檢視過去5年以非高考成績入學的非本地生資料，發現有學生涉嫌提交虛假公開試成績，又報稱在某海外中學就讀高中，惟相關中學官方代表回覆中大查詢時指，沒有該學生的在學紀錄。

指「黑中介」產業驚人 騙徒主要兩國

王家徹續稱，今年堵截約10宗涉虛假學歷入學申請，主要來自兩個國家。他說，協助造假的「黑中介」產業發展驚人，形容若單靠本地院校資源把關是螳臂擋車，冀政府或各大專院校可就非本地招生建立共同聯網，通報懷疑假學歷個案。

合併組「公共人文學」 否認欠諮詢

另外，中大文化管理文學士下學年將與文化研究文學士課程合併，組成新課程「公共人文學」。早前有學生代表不滿校方「小圈子諮詢」，中大文學院副教授梁學彬昨否認欠諮詢，稱去年起一直諮詢各級學生代表，本月初亦邀請學生及校友出席大會，約70名學生及校友出席，會上沒人就合併提負面意見，會前校方亦會見逾140名學生及校友。中大文學院副教授鍾珮琦表示，去年校外專家委員會檢視課程後，建議合併兩科。

校方昨介紹「公共人文學」時，提及文化研究專修其中一個的研究範圍為「文化、城市與生態」。被問是否意味原有的「文化、城市與政治」選修科被取締，鍾珮琦稱，課程新增人工智能及社會設計等元素，貼近國外跨學科發展，又稱「老師能夠開的課，一定會開」。

中大下學年開辦「公共人文學」、「人體運動科學與健康研究」，以及「材料科學與工程學」3個新學士課程，暫定分別有37、20及20個學額。被問預計收生分數時，王家徹指，以中學文憑試最佳5科成績計，公共人文學需23分、人體運動科學與健康研究需25至26分，而材料科學與工程學則要24分，提醒學生注意各科對選修科要求。

上 / 下一篇新聞