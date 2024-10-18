一非本地生疑假學歷 中大報警 覆核5年紀錄發現 今年堵10宗

800本科生非本地人 佔25%

中大入學及學生資助處長王家徹昨表示，今學年取錄約800名非本地生，佔整體本科生近25%，大部分來自亞太地區。他又表示，隨今年5月有大學揭發假學歷入學個案，因此中大檢視過去5年以非高考成績入學的非本地生資料，發現有學生涉嫌提交虛假公開試成績，又報稱在某海外中學就讀高中，惟相關中學官方代表回覆中大查詢時指，沒有該學生的在學紀錄。

指「黑中介」產業驚人 騙徒主要兩國

王家徹續稱，今年堵截約10宗涉虛假學歷入學申請，主要來自兩個國家。他說，協助造假的「黑中介」產業發展驚人，形容若單靠本地院校資源把關是螳臂擋車，冀政府或各大專院校可就非本地招生建立共同聯網，通報懷疑假學歷個案。

合併組「公共人文學」 否認欠諮詢

另外，中大文化管理文學士下學年將與文化研究文學士課程合併，組成新課程「公共人文學」。早前有學生代表不滿校方「小圈子諮詢」，中大文學院副教授梁學彬昨否認欠諮詢，稱去年起一直諮詢各級學生代表，本月初亦邀請學生及校友出席大會，約70名學生及校友出席，會上沒人就合併提負面意見，會前校方亦會見逾140名學生及校友。中大文學院副教授鍾珮琦表示，去年校外專家委員會檢視課程後，建議合併兩科。

校方昨介紹「公共人文學」時，提及文化研究專修其中一個的研究範圍為「文化、城市與生態」。被問是否意味原有的「文化、城市與政治」選修科被取締，鍾珮琦稱，課程新增人工智能及社會設計等元素，貼近國外跨學科發展，又稱「老師能夠開的課，一定會開」。

中大下學年開辦「公共人文學」、「人體運動科學與健康研究」，以及「材料科學與工程學」3個新學士課程，暫定分別有37、20及20個學額。被問預計收生分數時，王家徹指，以中學文憑試最佳5科成績計，公共人文學需23分、人體運動科學與健康研究需25至26分，而材料科學與工程學則要24分，提醒學生注意各科對選修科要求。