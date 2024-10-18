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教育
2024年10月18日星期五
中華小學堂 第037期
一非本地生疑假學歷 中大報警 覆核5年紀錄發現 今年堵10宗
假學歷讀港大碩士 內地女判囚17周
爐頭過熱冒煙 沙田幼園疏散百師生
大觀園：向死而生
大觀園：從殯葬物流看生死
書之異世界：科學人會哭嗎？
有價講：從內地搶購空牛奶盒反思競爭
人形圖鑑：新加坡之旅（上）——新加坡人的大牌檔與雞
作家作法：小朋友才做選擇，虛實全都要！
見聞識玩：東南亞水果之王
玩一玩答案
奇趣中華：萬里長城長又長
穿越古今山：扇子的妙用
講故事：小貓貓不是小偷
穿越古今山：扇子的妙用
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【明報專訊】隨身物品愈來愈小巧方便，近月不少人外出會攜帶小型電風扇。如今扇以扇涼為主，其實它有更多用途和功能呢！
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大觀園：向死而生
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