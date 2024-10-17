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教育
2024年10月17日星期四
公民學堂 第075期
體育納小學呈分 2026/27小五實施 人文科學比重乘4 朱國強關注縮班未提新策
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活學公民：灣仔金紫荊雕塑 中央紀念香港回歸賀禮
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活學公民：灣仔金紫荊雕塑 中央紀念香港回歸賀禮
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【明報專訊】每天位於灣仔的金紫荊廣場都會舉辦升旗儀式。大型雕塑「金紫荊」名為「永遠盛開的紫荊花」，是中央人民政府贈予香港特別行政區政府的賀禮，紀念1997年中國對香港恢復行使主權。
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