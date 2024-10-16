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教育
2024年10月16日星期三
Smarties' Power English 第417期
東華內地新生增5倍 信下學年升格大學
今學年3內地生涉學歷造假
涉偷拍教師保釋 聖瑪利：已檢查校舍
科大教授膺美物理學會會士
大人ing：快樂學師仔
大人ing：紙紮大王弟子：師父如摯友
詞中物：一個雕刻家的瘋狂之戀——《鑿》
乜乜物物：用「一」和「冷」建構孤寂空間——〈我和我追逐的垃圾車〉
視聽之娛：擁抱自己的奇蹟
Talk of the town : Welcome Pandas
Talk of the town : Pandas in Hong Kong
Talk of the town Answers
Comic : Esports player Faker
Game
Game Answers
Comic : Esports player Faker
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【明報專訊】Eason is sitting in front of the computer. What is he up to?
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東華內地新生增5倍 信下學年升格大學
今學年3內地生涉學歷造假
涉偷拍教師保釋 聖瑪利：已檢查校舍
科大教授膺美物理學會會士
大人ing：快樂學師仔
大人ing：紙紮大王弟子：師父如摯友
詞中物：一個雕刻家的瘋狂之戀——《鑿》
乜乜物物：用「一」和「冷」建構孤寂空間——〈我和我追逐的垃圾車〉
視聽之娛：擁抱自己的奇蹟
Talk of the town : Welcome Pandas
Talk of the town : Pandas in Hong Kong
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東華內地新生增5倍 信下學年升格大學
今學年3內地生涉學歷造假
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詞中物：一個雕刻家的瘋狂之戀——《鑿》
乜乜物物：用「一」和「冷」建構孤寂空間——〈我和我追逐的垃圾車〉
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