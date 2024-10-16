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教育

涉偷拍教師保釋 聖瑪利：已檢查校舍

【明報專訊】位於尖沙嘴的傳統女校嘉諾撒聖瑪利書院上周一（7日）發現校內建築物「聖瑪大肋納樓」的洗手間藏有一枚隱蔽攝錄機。警方昨日回覆查詢稱，上周二（8日）以涉嫌干犯「窺淫罪」拘捕一名34歲男子，被捕人獲准保釋，下月上旬須向警方報到。校方消息指被捕人是資訊及通訊科技科教師。

教育局回覆稱非常關注事件並在接報後「立即督促學校嚴肅跟進」，又稱十分重視教師專業操守，一直透過教師註冊制度「確保所有獲准在學校任教的教師均為適合及適當人選，防止不適當的人成為教師」。局方又指，將在司法程序完結後詳細審閱所有資料及檢視教師的註冊，倘教師被證實違反專業操守或違法，會按事件性質及嚴重程度採取行動，嚴重者可遭取消教師註冊資格，禁止在學校任教。

嘉諾撒聖瑪利書院回覆本報稱，事件已交警方調查，不宜再回應，以免影響調查。該校昨日上載新聞稿至校網，稱上周三（9日）已將涉事職員停職，禁止他踏足校園、直接或間接聯絡任何學生或職員，並已檢查校舍設施，尤其是洗手間及更衣室。校方提醒家長近期多聆聽女兒心聲，又呼籲傳媒堅守新聞從業員原則，保護涉事者私隱，盡量避免報道對受害人造成二次傷害。

據了解，該校清潔工上周一到涉事女洗手間打掃，發現廁門暗角位置藏有一枚隱藏攝錄機，揭發事件；校方檢查後發現攝錄機拍攝到兩名學生的私密部位，當天下午報警。

相關字詞﹕嘉諾撒聖瑪利書院 窺淫 偷拍

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