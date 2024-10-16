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教育

東華內地新生增5倍 信下學年升格大學

【明報專訊】現時部分自資院校獲國家教育部批准取錄內地生，人數不可多於上一學年總學生10%。東華學院校長陳慧慈昨稱該校今年取錄1542名新生，當中258人為內地生，按年增5倍，「10%限額已接近爆滿」。她另形容學院升格私立大學的進展順利，料明年初滿足所有要求後，有信心下學年獲批升格。

東華學院昨日公布，截至9月2日，本學年首年入學人數達1266，較去年升37%；高年級入學人數則為276，較去年升15%。陳慧慈表示，除了應屆中學文憑試（DSE）考生，部分具工作經驗人士會因轉行或提升競爭力而再就學。被問到整體學生人口下跌、在職人士可否幫助穩定收生來源，陳稱相信隨着人工智能（AI）等科技取代人手，不少行業轉型，愈來愈多人會因而報讀自資院校課程；儘管近年DSE考生減少，但該校本地收生人數沒下跌，每年申請及收生人數上升，她認為學生看到社會需要，偏好選讀較實用、與職業相關的課程。

倡擴非本地生限額 看齊八大

對於非本地生「10%限額」將用盡，學院早前建議政府放寬招收內地、澳門及台灣（MMT）學生的取錄限額至40%。陳慧慈提問「如果他們（資助大學）都可以40%，為何自資的院校不可以有40%呢」，認為可循序漸進放寬限額。對於今年內地生按年增5倍，她認為學院近年積極到內地宣傳，加深與大灣區的職業學院、機構及中學的聯繫，又說該校應用老年學及幼兒教育等職業相關課程受內地生歡迎，因內地的長者照顧及幼教等發展蓬勃，雖然內地出生人口減少，但對幼教人員仍有很大需求。

研擴東南亞一帶一路招師生

陳慧慈又稱，學院有意擴大招收東南亞、一帶一路等亞洲地區學生及海外教師；她否認本地自資院校無法吸引歐美學生，稱學院盼先在內地及亞洲地區做好招生，再一步步推展至歐美等地。宿舍方面，陳稱有意與具信譽的商界合作，把酒店改裝為學生宿舍，亦不排除覓地建宿舍。

兩學科獲PAA 明年申新科

陳慧慈2021年出任校長，曾受訪稱計劃2025/26學年內把東華學院升格大學。按《成為私立大學的路線圖》，自資院校升格大學準則之一是在至少3個不同範疇獲得「學科範圍評審資格」（PAA）。陳昨稱，東華學院繼職業治療學科獲批，今年8月亦在生物科學科取得PAA，目前正爭取明年初舉行應用社會科學範圍的PAA評審，盼明年於2025/26學年內提交升格大學申請，並同時遞交成為應用科技大學的申請。

被問到續任與否，陳說言之尚早，要先着力處理升格大學事宜。她稱學院一直計劃朝升格大學目標進發，目前看不到太大困難，對下學年升格「非常之有信心」，現時學院大部分為醫療護理相關課程，相信可隨聖方濟各大學獲批後，成為全港第三間應科大。

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