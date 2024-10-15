中大AI科技展 穿戴式「希望肌」助病童學行

湯啟宇與團隊展示「穿戴式柔性復康機械人：樂希復康手、希望肌、膝關節機械人」。湯說，患腦麻痹的兒童步履不穩，在醫生轉介下，團隊安排5名介乎2至7歲病童，在兩至三個月內接受20堂訓練，每堂約一小時，結果發現他們可走路的時間變長，「有小朋友由站不起，變為可站起來，又有小朋友本身只行到3步，現在可以行遠一點」。

指AI學科全球第三

段崇智：中大聞名於世

段崇智致辭時提到，中大去年在《美國新聞與世界報道》雜誌的AI學科排名中，位列全球第三，僅次於美國麻省理工學院（MIT）等知名學府，形容中大聞名於世（We are known throughout the world），並會繼續盡其所能。

段又提到，中大一直致力推動創新，其中已故的第三任校長高錕發明光纖，段昨感謝他創立中大電子工程學系及作不少貢獻，身為中大第八任校長的他自言是「第八號」（I'm number eight），惹台下嘉賓大笑，稱中大未來不會忽視AI發展。他續說，今次展覽設部分商湯科技的研發項目，紀念去年底逝世的中大信息工程學系教授湯曉鷗。

感謝高錕創立電子工程系

由中大工程學院與圖書館合辦的「人工智能促進發展：香港中文大學創新之旅」展覽，展期昨起至下月17日。