中大AI科技展 穿戴式「希望肌」助病童學行

湯啟宇與團隊展示「穿戴式柔性復康機械人:樂希復康手、希望肌、膝關節機械人」。湯說,患腦麻痹的兒童步履不穩,在醫生轉介下,團隊安排5名介乎2至7歲病童,在兩至三個月內接受20堂訓練,每堂約一小時,結果發現他們可走路的時間變長,「有小朋友由站不起,變為可站起來,又有小朋友本身只行到3步,現在可以行遠一點」。

指AI學科全球第三

段崇智:中大聞名於世

段崇智致辭時提到,中大去年在《美國新聞與世界報道》雜誌的AI學科排名中,位列全球第三,僅次於美國麻省理工學院(MIT)等知名學府,形容中大聞名於世(We are known throughout the world),並會繼續盡其所能。

段又提到,中大一直致力推動創新,其中已故的第三任校長高錕發明光纖,段昨感謝他創立中大電子工程學系及作不少貢獻,身為中大第八任校長的他自言是「第八號」(I'm number eight),惹台下嘉賓大笑,稱中大未來不會忽視AI發展。他續說,今次展覽設部分商湯科技的研發項目,紀念去年底逝世的中大信息工程學系教授湯曉鷗。

感謝高錕創立電子工程系

由中大工程學院與圖書館合辦的「人工智能促進發展:香港中文大學創新之旅」展覽,展期昨起至下月17日。