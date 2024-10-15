中大AI科技展 穿戴式「希望肌」助病童學行

【明報專訊】中大昨起在圖書館內設展，透過33項展品介紹校方如何將人工智能（AI）技術應用在生活。有份參展的中大生物醫學工程學系教授湯啟宇昨介紹其研發的穿戴式「希望肌」裝置，稱可輔助不良於行的兒童練習走路。校長段崇智表示，中大現時在AI範疇的發展已聞名於世，未來亦不會忽視。
湯啟宇與團隊展示「穿戴式柔性復康機械人：樂希復康手、希望肌、膝關節機械人」。湯說，患腦麻痹的兒童步履不穩，在醫生轉介下，團隊安排5名介乎2至7歲病童，在兩至三個月內接受20堂訓練，每堂約一小時，結果發現他們可走路的時間變長，「有小朋友由站不起，變為可站起來，又有小朋友本身只行到3步，現在可以行遠一點」。
指AI學科全球第三
段崇智：中大聞名於世
段崇智致辭時提到，中大去年在《美國新聞與世界報道》雜誌的AI學科排名中，位列全球第三，僅次於美國麻省理工學院（MIT）等知名學府，形容中大聞名於世（We are known throughout the world），並會繼續盡其所能。
段又提到，中大一直致力推動創新，其中已故的第三任校長高錕發明光纖，段昨感謝他創立中大電子工程學系及作不少貢獻，身為中大第八任校長的他自言是「第八號」（I'm number eight），惹台下嘉賓大笑，稱中大未來不會忽視AI發展。他續說，今次展覽設部分商湯科技的研發項目，紀念去年底逝世的中大信息工程學系教授湯曉鷗。
感謝高錕創立電子工程系
由中大工程學院與圖書館合辦的「人工智能促進發展：香港中文大學創新之旅」展覽，展期昨起至下月17日。