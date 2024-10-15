特色活動專人推普通話 培育熱愛國家世界

萌兒幼稚園在《概覽》表示，該校設三地交流平台，涵蓋該校、內地多間姊妹學校，以及外國的幼稚園，冀培育「兒童世界觀」，讓幼兒「熱愛國家、熱愛世界」。該校又指，採用專題教科書及多媒學習平台教授英語及普通話，「讓幼兒在一個愉快及自然的環境中全方位學習」。

另一參加計劃位於筲箕灣的欣苗幼稚園表示，會安排不同活動拓展幼兒的世界視野及增強自信心，並由普通話專科及外籍教師每天安排活動，增強幼兒學外語的興趣。

柴灣循道衛理聯合教會愛華村堂幼稚園在《概覽》稱，學校融入中華文化、幼兒戲劇等元素，讓幼兒參加創意活動。

繪本生命教育塑良好品格

此外，近年學界關注學童精神健康，盼加強生命教育。位於屯門的香港基督教女青年會安定幼兒學校稱重視品德教育，並致力推行「繪本生命教育課程」，以優質繪本故事為管道，讓幼兒建立正向的價值觀，幫助他們建立良好品格。該校亦設新生適應期、小一適應活動，以支援幼兒所需。