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教育

上學年21停辦9新開 荃灣八成幼園收生減

【明報專訊】新一份《幼稚園概覽》昨日出版，載有全港約990間幼稚園去年9月的學生人數，顯示多區收生呈跌勢。4個學童人口跌幅較大區份中，本報統計共116間參與幼稚園教育計劃（下稱計劃）的幼稚園學生人數，當中荃灣區逾八成幼稚園生人數下跌，東區、灣仔及油尖旺各逾七成幼稚園收生減少。教育局昨稱，上學年共21間幼稚園停辦，其中一間與其他學校合併。

幼園概覽出版 校數少20間

最新的《概覽》涵蓋全港約990間幼稚園的資料，較去年少約20間。教育局昨回覆本報查詢指，上學年共有21間幼稚園停辦，包括1間與其他學校合併 ；同時有9間新幼稚園註冊，另有1間正申請學校註冊。局方重申，隨學生人口下降，幼稚園數目自然相應調整，鼓勵處於人口老化地區的幼稚園搬遷，同時營辦多所幼稚園的辦學團體可考慮將其屬校整合。

根據教育局推算數字，3至5歲學齡人口由今年約13.2萬人，2029年將跌至約10.8萬人，跌幅近兩成（18.5%）。

東區灣仔油尖旺七成收生減

本報按昨出版的《幼稚園概覽》，比較4區共116間幼稚園去年K2（低班）和K1（幼兒）班學生人數，荃灣區83.9%幼稚園K1收生減少，東區73.9%幼稚園收生跌，灣仔區73.3%，油尖旺區70.8%。

幼稚園校長關淑玲昨向本報說，近年出生率維持低水平，加上移民潮及「零雙非」政策等因素影響幼教界，形容「間間都艱苦經營」，面對縮班及削減人手等營運挑戰。她說學生人數減少，意味每校可獲資助額下降，不少教師凍薪及減薪，長遠令部分資深教師因「看不到（行業）前景」而轉行，甚或考慮工作量而轉做助教和支援教師，形容師資青黃不接，「流失一批具經驗老師，挽留不到人才」，影響教學、管理班級及家長溝通等方面的傳承。

校長稱移民退學趨靜 仍存暗湧

關續稱，近年移民退學趨平靜，但相信仍存「暗湧」，得悉有幼稚園上學年尾聲仍有約小量學生隨家人移民。她說，近年政府較着重對中小學的支援，認為「自然淘汰」幼稚園的取態並不健康。即使獲資助，現時大部分幼稚園也面對財政虧蝕，需靠學校儲備及辦學團體支持渡過，冀當局提高每名學童單位資助額。

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