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教育
2024年10月15日星期二
星笈中文 第140期
上學年21停辦9新開 荃灣八成幼園收生減
特色活動專人推普通話 培育熱愛國家世界
中大AI科技展 穿戴式「希望肌」助病童學行
演藝學院香港舞蹈團合作 發展中國舞
閱讀篇章：也斯筆下的城寨回憶
閱讀篇章：〈九龍城寨：我們的空間〉——也斯
閱讀篇章．卷一：實戰篇
閱讀篇章．卷一實戰篇參考答案
以讀帶寫：抓緊特點，延伸思考
閱讀篇章．卷二：實戰篇
閱讀篇章．卷一：實戰篇
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【明報專訊】(1) 試根據以下引文回答所附問題。
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上學年21停辦9新開 荃灣八成幼園收生減
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中大AI科技展 穿戴式「希望肌」助病童學行
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閱讀篇章．卷一：實戰篇
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以讀帶寫：抓緊特點，延伸思考
閱讀篇章．卷二：實戰篇
上學年21停辦9新開 荃灣八成幼園收生減
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閱讀篇章．卷一實戰篇參考答案
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閱讀篇章．卷二：實戰篇
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