公民取代通識後首屆聯招 城大兩熱門科收分中位跌

隨公民科只分達標（Attained）與否，資助大學門檻亦改為「332A22」。城大本月初公布今年經JUPAS收生的分數，以5**為8.5分、5*為7分、5為5.5分、4為4分等顯示。城大社會科學學士（犯罪科學）以最佳4科計（須包括英文科並加權乘2），今年收分中位數及下四分位數皆為21.5，上年度則是25（以最佳5科計，英文科加權乘2）。

計分異 籲學生勿比較

至於獸醫學學士，以最佳5科計（須包括英文、數學、生物及化學），收分中位數及下四分位數分別是33.5和32，上年度則為35和31（以最佳6科計）。另外，城大法律學學士以最佳5科計（須包括英文科），今年收分中位數及下四分位數分別是24.5和23.5，去年收分中位數及下四分位數分別是27和26（以最佳6科計，包括英文科）。

城大提醒學生課程計分比重和方式未必每年一樣，不同課程或不同入學年份的分數不可比較，個別課程亦計面試表現等。