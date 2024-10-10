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教育

青山醫院桌遊教材贈中學 防情緒危機

【明報專訊】青山醫院精神健康學院編制「青少年情緒危機預防攻略」紙牌桌遊，將向全港逾500間中學免費派發一套教材，讓處於強烈情緒困擾的學生在教師或社工指導下使用，教導學生梳理及接受不同情緒，並找出合適的調節方式。

青山醫院及小欖醫院行政總監蕭慧敏表示，青少年面對家庭、社交和學習等方面壓力，現今社會重視理性分析，較少談及情緒。她稱，倘青少年未能處理本身的情緒，或引起抑鬱或焦慮情况。

鼓勵用「自助增值」卡集正面想法

青山醫院兒童及青少年精神科副顧問醫生樂蓉晶介紹，學生使用教材時，可先用「情緒溫度計」自評情緒，1分代表最低程度，10分最高，若指數高過6分，即屬「危機」程度，屆時學生可使用「臨危不亂」卡，相關卡列有情緒支援網站及熱線，供學生與家長、社工或老師商量下尋求治療。教材亦有「自助增值」卡組供日常使用，當中建議學生收集正面情緒回憶的相片等，鼓勵用家透過正面行為或想法，保持穩定情緒。用家亦可用「我的情緒危機預防」卡組，製作專屬的自助增值卡。

精神健康學院執行委員會聯席主席黃藹賢表示，教材結合辯證行為治療及認知行為治療技巧，許多文獻證實可減低自殘及自殺風險，改善情緒健康。她稱，曾邀11名年齡介乎15至24歲的青少年試用教材，他們均稱攻略能協助理解情緒背後的意思，亦有約10名門診及臨牀青少年病人使用後，對教材有正面評價。

相關字詞﹕精神健康 青山醫院

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