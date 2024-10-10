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教育
2024年10月10日星期四
公民學堂 第074期
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世界之趣：從小事做 慢慢做 堅持做
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放眼中國：內地空軍收生飈
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【明報專訊】中國內地高中畢業生除可報讀各地大學，亦可從軍報考軍校。中國空軍2024年9月完成招飛（招募飛行學員），空軍招飛局負責人表示，全國適齡青年報考熱情高漲。
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