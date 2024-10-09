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2024年10月9日星期三
語文同樂 第725期
嶺大生參選校董 須報曾違國安否 校方：提名須守法 學生會：簽聲明不合理但要接受
THE世界大學排名 中大躍至44位創新高
指縮班成潮 教評會促《施政》降開班線
中學限定：花名
中學限定：你好，我的花名是
視聽之娛：「不可無」的光影記憶——《無中生有——香港電影美術及服裝造型展全紀錄》
時事中文：親密界限「承諾書」
乜乜物物：看不見的贓物——艾加‧凱磊〈忽然一陣敲門聲〉
文字發酵：四字談情緒
文字發酵：參考答案
Talk of the town：Eurasian otter traces found in Hong Kong
Talk of the town：Protecting wild animals in Hong Kong
Answers：Talk of the town
Spot the flaws：There, they're, their
Answers：Spot the flaws
Horizon：Contemporary art beyond the ordinary
Answers：Horizon
中學限定：花名
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【明報專訊】牙擦蘇、哨牙珍、賣魚勝……
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嶺大生參選校董 須報曾違國安否 校方：提名須守法 學生會：簽聲明不合理但要接受
THE世界大學排名 中大躍至44位創新高
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中學限定：花名
中學限定：你好，我的花名是
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Talk of the town：Eurasian otter traces found in Hong Kong
Talk of the town：Protecting wild animals in Hong Kong
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Spot the flaws：There, they're, their
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Answers：Horizon
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