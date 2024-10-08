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教育
2024年10月8日星期二
星笈中文 第139期
校長指「從不是嶺大一部分」 學生會稱打壓 嶺大：獨立註冊組織 非校方部門
教慎思明辨抗逆力 港大「全能有情教育」獲傑出教學獎
學界尊重版權創作比賽 勝出可獲6000元禮券
有種讀書法：中婦首名狀元姚臻怡 轉戰議論文 發現新世界
有種讀書法：理科人「物盡其用」儲例法
有種讀書法：姚臻怡 2024DSE 題四 5**文章．守諾具誠信 違諾也有信
課外文言：以指定篇章 解讀課外文言
課外文言：參考答案
課外文言：「幾」本義「微」
課外文言：「幾」本義「微」
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【明報專訊】■文字延伸
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