教慎思明辨抗逆力 港大「全能有情教育」獲傑出教學獎

談到社會近年低氣壓，或有年輕人在經濟不景氣之際擔憂出路，團隊成員港大學生事務長謝樹基說，現時青年人渴望與社會、校方、家人、朋輩之間建立互信關係，亦希望有陪伴者，希望藉課程鞏固學生擁有的關係。

團隊：期望大學不止教授學術知識

領導團隊的港大教育學院及教與學創新中心教授陳嘉玉說，不少家長想子女飛黃騰達，成為醫生、律師等，她反問「會否希望他們（子女）有不同的共通能力，應付到世界改變和壓力」，期望大學不止教學生學術知識，「希望可教學生用不同方法看事物，有常識、有批判性思考、有抗逆力」。

團隊過去多年來一直推展「全能有情教育」相關計劃，供多間大學的學生參與，助他們掌握14種「全人能力」，包括解難、領袖能力。團隊另一成員嶺南大學服務研習處總監高永賢說，各院校在計劃下「有不同演繹」，稱嶺大則與菲律賓多間大學合作，學生可以幫助當地偏遠地區居民應付水浸問題。

另外，浸大理學院計算機科學系講師李原曦建立「元宇宙平台」供教職員和學生學習和交流，她成為教資會傑出教學獎的一般教學人員組別得主；浸大創意藝術學院助理院長（教與學）秦萊茵為新晉教學人員組別得獎者。