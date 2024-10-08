明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

校長指「從不是嶺大一部分」 學生會稱打壓 嶺大：獨立註冊組織 非校方部門

【明報專訊】嶺大學生會目前以代表會及臨時行政委員會運作，署理會長賴卓賢表示，今學年學生會會費全免，盼招收更多會員兼增加認受，開學前已招攬約1000名會員，超出去年全年800多名會員水平。對於校長秦泗釗近日稱「學生會從不是嶺大一部分」，強調非大學部門，而是獨立註冊組織，賴認為校方以行政手段打壓學生會運作。

嶺大昨回覆時重申，嶺南大學學生會是獨立註冊組織，而非嶺大校方部門。校方稱重視學生全人發展，會為學生活動組織者提供培訓、指導與支援。嶺大校長秦泗釗近日於《星島日報》訪問提到，校方對嶺大學生會沒約束力，形容只有社會才對學生會有約束力。

秦泗釗稱校方對學生會無約束力 唯社會有

嶺大學生會署理會長賴卓賢昨向本報說，校長言論符合校方近期取態，持續以行政手段打壓學生會運作，舉例上月禁止編委會使用「嶺大編委」簡稱；又指出嶺大早前通過修例，當中學生會長不再是校董會當然成員，「一步步地想除去學生會在嶺大的角色」。他形容學生會與校方關係「未至非常惡劣」，仍可在校園設施及膳食等的委員會反映同學意見，學生會亦處理屬下科目或興趣類的學會事務。

會方今學年免會費招會員 盼增認受

賴卓賢認為「嶺大學生會從來不是嶺大的一部分」的說法有矛盾，稱校方正採取「家長式管治」，現時學生會租借學校場地前須學校審批活動議程及內容；近日校方亦派員監察「招莊」。賴續稱，學生會會室前年已被收回，雖可另覓地方開會，但學校大部分場地晚上11時便鎖門，令辦公時間被限制，同時失去固定地點與學生見面，冀校方日後多與學生會溝通，了解學生會辦活動時所面對的掣肘，並給予更多的自由度。

嶺大2021年起不代收學生會會費，該會今學年以免會費招攬會員。賴卓賢稱「純粹是想在這個階段提升認受性，多於思考慮長遠、可持續的東西」，又稱資金足以維持該會正常運作。

翻查報道，秦泗釗上任前與嶺大生會面，提到曾任清華大學學生會副會長、參加武術學會等，「學生會對學校重要」。

本報昨向其餘資助大學查詢學生會現况。理大稱校內「沒有獲正式認可之學生會」，要求以理大名義組成的團體須簽合規確認書。中大稱「學生代表制度及學生參與是大學生活的其中一部分」，學生會按《社團條例》或《公司條例》註冊是以合法、有效地持續運作的最可行方式。科大稱，學生會經學務長辦公室註冊。

相關字詞﹕秦泗釗 學生會 嶺南大學

上 / 下一篇新聞