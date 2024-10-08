校長指「從不是嶺大一部分」 學生會稱打壓 嶺大：獨立註冊組織 非校方部門

嶺大昨回覆時重申，嶺南大學學生會是獨立註冊組織，而非嶺大校方部門。校方稱重視學生全人發展，會為學生活動組織者提供培訓、指導與支援。嶺大校長秦泗釗近日於《星島日報》訪問提到，校方對嶺大學生會沒約束力，形容只有社會才對學生會有約束力。

秦泗釗稱校方對學生會無約束力 唯社會有

嶺大學生會署理會長賴卓賢昨向本報說，校長言論符合校方近期取態，持續以行政手段打壓學生會運作，舉例上月禁止編委會使用「嶺大編委」簡稱；又指出嶺大早前通過修例，當中學生會長不再是校董會當然成員，「一步步地想除去學生會在嶺大的角色」。他形容學生會與校方關係「未至非常惡劣」，仍可在校園設施及膳食等的委員會反映同學意見，學生會亦處理屬下科目或興趣類的學會事務。

會方今學年免會費招會員 盼增認受

賴卓賢認為「嶺大學生會從來不是嶺大的一部分」的說法有矛盾，稱校方正採取「家長式管治」，現時學生會租借學校場地前須學校審批活動議程及內容；近日校方亦派員監察「招莊」。賴續稱，學生會會室前年已被收回，雖可另覓地方開會，但學校大部分場地晚上11時便鎖門，令辦公時間被限制，同時失去固定地點與學生見面，冀校方日後多與學生會溝通，了解學生會辦活動時所面對的掣肘，並給予更多的自由度。

嶺大2021年起不代收學生會會費，該會今學年以免會費招攬會員。賴卓賢稱「純粹是想在這個階段提升認受性，多於思考慮長遠、可持續的東西」，又稱資金足以維持該會正常運作。

翻查報道，秦泗釗上任前與嶺大生會面，提到曾任清華大學學生會副會長、參加武術學會等，「學生會對學校重要」。

本報昨向其餘資助大學查詢學生會現况。理大稱校內「沒有獲正式認可之學生會」，要求以理大名義組成的團體須簽合規確認書。中大稱「學生代表制度及學生參與是大學生活的其中一部分」，學生會按《社團條例》或《公司條例》註冊是以合法、有效地持續運作的最可行方式。科大稱，學生會經學務長辦公室註冊。