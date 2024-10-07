方大收生增8% 盼年內躋身應科大 兼讀副學位收生差需檢討 擬重建沙田校舍擴展王牌科目

正名帶動收生 非熱門科也受惠

近年適齡學童驟減，收生危機或將蔓延大專院校。盧鐵榮接受本報等傳媒訪問稱，近年不少自資院校面臨招生壓力，但方大在過去3個學年的新生人數持續上升，「沒憂慮過生源」。他稱受「正名效應」帶動，今學年新生人數按年增7%至8%，惠及商務、人文學科等非傳統熱門課程。

不過盧鐵榮稱，今學年兼讀制學位或副學位課程收生失利，除了社工等附帶專業註冊資格的課程外，其餘學科的報讀人數皆呈跌勢，舉例酒店及旅遊管理兼讀制學位課程甚至「沒人報讀」，校方需時研究原因。

談及護理學、物理治療學等王牌學科，盧鐵榮稱，這些學科受限於空間不足而未能增加學額，方大擬活化及重建沙田一幅空置校舍用地，其前身為明愛屬下中學，料分階段在2027及2030年完成擴建工程，屆時部分醫療學科將遷至沙田做教學及研究。

收生以外，大專學界亦面臨人才稀缺的困境。曾任城大協理副校長的盧鐵榮稱，他從事高等教育逾30年，現時最缺人才，「各個層級也缺」，又說「各行各業也搶人才」。他續指不少年輕人抗拒從事全職工作，「教席可以找兼職（擔任），但不能整間大學只靠兼職」，相信人才短缺原因不止移民潮。

目前都會大學、恒生大學、樹仁大學等6間自資院校獲國家教育部批准，可招收內地、台灣和澳門生（MMT）入讀自資本地副學位及學士，但人數不可超出上一學年學生總數的20%。方大尚未獲批錄取MMT學生，盧鐵榮稱校方正向國家教育部申請。至於有自資院校促當局提高MMT限額，看齊資助大學佔核准學額40%，他回應「不會這麼貪心」，稱大學招收非本地生前需有充足配套和資源，舉例學生宿舍不足，校內應有團隊專責協助非本地生租房、避免受騙等。

配套要足 內地生比例「不貪心」

政府去年提出發展應用科學大學，都大申請不足一個月即獲批，惟方大3月底申請至今未有結果。盧透露已接獲香港學術及專業資歷評審局的暫准報告，需時核實資料及交教育局審批，盼今年12月或之前獲批。

教育局回覆稱，正與評審局處理接獲的應科大申請，在審視院校的自我評估及評審局對機構的評審後，將通知院校申請結果。