中大研究細胞「內質網」 盼助研發新法治癌

首揭細胞內質網能感知力學刺激

中大稱，細胞結構非常複雜，包括細胞膜、細胞質、細胞骨架和各種細胞器，其中「內質網」是蛋白質合成、運輸和儲存鈣離子的重要結構，發揮關鍵作用；若受到過激或持續的壓力，可能影響細胞功能，引發神經退行性疾病、代謝性疾病，甚至癌症等嚴重病症。不過，由於「內質網」與細胞核、細胞骨架等連接，過往研究員難以在不干擾其他結構的情况下，對內質網施加力刺激，阻礙研究工作。

段麗婷與團隊研發的LIMER技術，以光作誘導，將細胞內一種名為「動力蛋白」的分子所產生的拉力，施加於「內質網」，進行高精準及非入侵性的力刺激，同時不會干擾其他結構。團隊首次發現「內質網」能對力刺激做出快速響應，在幾秒內迅速釋放鈣離子。團隊稱，由於鈣離子能調節細胞功能，由此理解「內質網」如何調節鈣離子的釋放，有助揭示疾病機制及開發新治療方法。研究成果已刊於學術期刊《發育細胞》。