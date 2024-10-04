中大研究細胞「內質網」 盼助研發新法治癌

【明報專訊】人體可不斷受外界的力量刺激，包括可聽到聲音、觸摸物體，皆因組成人體的細胞具備「感知力量刺激」的功能。中大生物醫學工程系助理教授段麗婷率團隊研發光誘導內質網力刺激器（LIMER），首次揭示細胞內的「內質網」能感知力學刺激。段稱，細胞對力刺激感應失調與癌症、神經退化性疾病等多種病症有關，盼有助研發針對性的創新治療。
首揭細胞內質網能感知力學刺激
中大稱，細胞結構非常複雜，包括細胞膜、細胞質、細胞骨架和各種細胞器，其中「內質網」是蛋白質合成、運輸和儲存鈣離子的重要結構，發揮關鍵作用；若受到過激或持續的壓力，可能影響細胞功能，引發神經退行性疾病、代謝性疾病，甚至癌症等嚴重病症。不過，由於「內質網」與細胞核、細胞骨架等連接，過往研究員難以在不干擾其他結構的情况下，對內質網施加力刺激，阻礙研究工作。
段麗婷與團隊研發的LIMER技術，以光作誘導，將細胞內一種名為「動力蛋白」的分子所產生的拉力，施加於「內質網」，進行高精準及非入侵性的力刺激，同時不會干擾其他結構。團隊首次發現「內質網」能對力刺激做出快速響應，在幾秒內迅速釋放鈣離子。團隊稱，由於鈣離子能調節細胞功能，由此理解「內質網」如何調節鈣離子的釋放，有助揭示疾病機制及開發新治療方法。研究成果已刊於學術期刊《發育細胞》。