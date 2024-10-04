DSE公民科幾分達標 考評局：按每屆表現

DSE公民科的成績只分達標與否，今年共40,104名日校考生應考，達標率94.1%。考評局昨回覆，來自300間學校約660名教師報名參加昨日的簡報會。考評局向教師講解試題要求、評改準則及考生表現等，亦展示考生作答示例供參考（見表）。

綜合多名出席活動的教師所述，兩場簡報會均有教師提問，公民科試題取多少分才算達標，考評局代表未有具體回覆。與會的保良局朱敬文中學副校長雷兆邦稱，局方人員稱「每一屆要開會看考生表現」才能決定。

另一出席活動任教高中公民科的黃老師說，公民科較通識科的試題簡單，作答的發揮空間有限，過往「多大程度同意」的題目不復見，「以前學生作答的答案多元化很多，現在（公民科）淺了，學生的答案都差不多」，因此評卷工作亦較易處理。

教師稱學生高階思維減 觀點狹

教學逾15年並曾任教通識科的李老師昨亦參與簡報會，他稱以往通識樣本試卷中，可看到學生回答教授範圍以外的獨特觀點，「現在都很『大路』，不會有challenge（質疑）」。他說，現時學生的高階思維能力減弱，演繹的觀點亦相對狹窄，舉例以往問及人工智能的好壞處，學生會以港人生活素質、經濟發展及全球化等角度分析影響，公民科試題着重本港及內地發展，學生認識的層面較少。他指出，由於公民科首屆舉行，以往或擔心學生有閃失，會呼籲多寫以爭取分數，惟他昨觀察到試卷寫作量及要求，未如想像中高，會微調教學方針，教學生作答時字數毋須過多。

計錯數錯別字不扣分

雷兆邦又稱，今年初試卷「出爐」後，不少人因試題較淺，認為可調節教學內容，惟他相信仍有待觀察3至4年，「題型發展才成熟」。雷引述考評局代表昨指出，有考生作答時計錯數，惟仍可獲滿分，稱局方人員解釋「公民科不是數學科」，並非要求精準運算，又指若有錯別字亦不扣分。

聖士提反堂中學公民科主任姚志偉引述考評局代表昨稱，首屆公民科全試卷3條題目中，考生作答首題「中國的教育發展及國家綜合國力」的表現最佳。