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教育
2024年10月4日星期五
中華小學堂 第036期
DSE公民科幾分達標 考評局：按每屆表現
中大研究細胞「內質網」 盼助研發新法治癌
書與人生：畫出一個江湖
書與人生：繪英雄百態 畫江湖千色
書之異世界：在旅行中書寫獨家故事
人物例子庫：惡名勝過無名，能被大家討論成為話題也是不錯的吧。
諗諗佢：早起的鳥兒有蟲吃——早起真的有用？
潮看文史：性（sing3）教（gaau3）育（juk6）
見聞識玩：美玉的德行
玩一玩答案
奇趣中華：不識廬山真面目
穿越古今山：腰纏萬貫幾多錢？
講故事：趕走小蚊子
見聞識玩：美玉的德行
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【明報專訊】中華文化傳統中，「玉」被視為珍寶，孔子更認為君子要像玉。而人們愛玉，源自5000至6000年前的「紅山文化」。
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