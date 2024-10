【明報專訊】西方有句諺語:「如果世界是一本書,那些不旅行的人,就僅僅讀了其中一頁而已。」(The world is a book and those who do not travel read only one page.)身處網絡發達的世代,隔着屏幕就能輕易觀看各路旅行者分享見聞的影片,但他人的故事無論有多精彩,也僅是海上煙花,過目即忘。唯有親自踏上旅途,才能發掘與自己有所關連且能終生銘記的異地故事。