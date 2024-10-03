小學人文科學科年內公布呈分比重

明年首季發課程指引

部分小學現正試行新科，教育局亦開展「小學人文科學習圈」。根據局方近日向立法會提交文件，截至今年9月中，有40間小學參加學習圈。局方上月亦為新一批參與學校舉辦迎新簡介會，介紹學習圈的內容，並讓教師交流學校的準備情况及試行經驗。

小學一直關心新科的教科書何時應市。教育局在立法會文件指出，已在去年底為各出版社舉行編寫教科書的簡介會，提供課本編纂指引，協助出版社了解課程架構、內容和課本編寫原則，局方預計小一及小四科學科和人文科課本評審工作明年第一季內完成。局方又稱，明年首季亦會發布《小學科學科課程指引》和《小學人文科課程指引》。

至於師資培訓，教育局稱，3間師資培訓大學包括教育大學、香港大學和中文大學下學年（2025/26）起，將開辦有關小學科學科和小學人文科的師訓課程，但未透露學額。局方表示，政府正展開下個3年期（2025/26至2027/28）的教育專業人力資源規劃，會審慎考慮一籃子因素，包括整體教師供求、師訓大學的可持續發展、師資培訓課程質素、未來社會的需要、課程最新的發展，以規劃師訓學額。