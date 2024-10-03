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教育

明報周六國際升學展 免費參加

【明報專訊】負笈海外是本港學生升學選擇之一。明報「國際升學規劃展2024」將於本周六（5日）舉行，屆時由多名海外升學顧問就英、美、澳、紐等熱門升學地點主講，學生及家長可參與活動，費用全免。

展覽本周六上午11時半至下午4時半在九龍香格里拉宴會大禮堂舉行，內容涵蓋升學規劃、海外升學準備、介紹熱門留學國家的教育制度、不同寄宿學校特色，現場亦設海外升學顧問攤位，提供即場諮詢。

展覽設有10多場專題講座，由專家及學界主講，主題包括報讀國際學校攻略、報讀英澳寄宿學校介紹、海外升學所需財務安排、比較不同海外國際課程等。報名及詳情可瀏覽以下網頁：

https://link.mingpao.com/82964.htm

本地升學方面，多間資助大學將陸續舉行本科入學資訊日，浸大和城大本周六率先舉行。

浸大昨表示，活動由早上10時至下午5時半舉行，屆時將介紹下學年（2025/26）擴展跨學科教育等資訊，並設逾50場課程和專題講座，對象為中學文憑試（DSE）考生、副學士和高級文憑等學生。

城大昨稱，下學年將提供逾2000個聯招（JUPAS）及非聯招一年級學額，校方將在周六的資訊日設入學講座，屆時各學院及學系亦設課程講座展覽等。

校方當日會介紹下學年的九大旗艦課程，為本地傑出學生提供豐富的獎學金；旗艦課程的學生將有機會到訪全球頂尖院校，包括英國倫敦帝國學院、牛津大學、哈佛大學、美國麻省理工學院。

相關字詞﹕明報升學博覽 城大 浸大 升學

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