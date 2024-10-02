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教育

聯招法學收生跌 專家：社運後歡迎度降

【明報專訊】大學聯招（JUPAS）網頁上周五更新重開，列出各資助學士課程今年收生人數。近年整體應考中學文憑試（DSE）人數下跌，今年日校考生按年減1.1％，而法律學士部分課程收生人數今年則錄得雙位數跌幅，其中港大由去年經JUPAS收93人，跌至今年62人，跌幅33.3%；「工商管理學學士（法學）及法學士」雙學位經JUPAS收40人，按年跌50%。學友社學生輔導顧問吳寶城表示，社運後法律及傳理等學系受歡迎程度下降，加上學生人數持續減少，JUPAS整體收生分數或下降，院校或增加非聯招學額。

港大法學士跌33% 工商管理雙學位減半

根據JUPAS網頁，港大、中大及城大的法學士課程今年收生人數均下跌（見表），其中港大法學士今年經聯招取錄62人，較去年少31人。該課程學額約93個，意味剩餘約31個學額可經IBDP（國際文憑大學預科課程）或GCE A level（英國高考）等非聯招途徑入讀。港大亦設法律雙學位，其中「工商管理學學士（法學）及法學士」今年透過JUPAS收40人，較去年80人減半；「理學士及法學士」則經JUPAS收24人，按年多7人。

學友社：另關學生減 非聯招生英文較優

今年DSE共約4.06萬名日校考生，較去年少1.1%。吳寶城稱，學生人口持續減少，JUPAS整體收生分數或會下降，同時在非聯招學生表現不變的情况下，院校擇優而取，或因而增加非聯招收生比例，變相透過JUPAS入讀「神科」人數或會下降。

吳寶城說，法學士對學生英文要求較高，成績需達至少第5級，普遍IB或GCE A level等非聯招學生英文能力較佳，院校或認為整體非聯招學生表現更優勝，遂取錄更多非聯招生。

稱經濟轉差 尖子選科更重待遇穩定

吳又稱，近年經濟轉差，學生選科時更看重未來工作待遇及穩定，尖子較多選讀醫科及物理治療等，相比之下，法學學生畢業後需考執業律師資格及透過實習累積經驗等，薪金未必立刻有保障；加上近年社會重視人工智能等發展，吸引尖子選讀。

相關字詞﹕學友社 香港大學 法學士 大學聯招

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