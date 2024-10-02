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教育
2024年10月2日星期三
語文同樂 第723期
聯招法學收生跌 專家：社運後歡迎度降
大學紛辦國慶升旗禮 港大：象徵對國家承擔
研袖珍空氣淨化機 嶺大贈7500劏房戶
大人ing：DJ Woody抗壓秘訣
大人ing：面對壓力 是一輩子的考試
視聽之娛：無分物種的愛
時事中文：引擎零件小故障 交通安全大風險
乜乜物物：勾起記憶的聲音——〈沒有秋蟲的地方〉
文字發酵：正反義詞
參考答案
Talk of the town : Primary Healthcare Commission
Talk of the town : Establishment of Primary Healthcare Commission
Talk of the town Answers
Comic : Quan Hongchan, the diving star
Game
Game Answers
大人ing：DJ Woody抗壓秘訣
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【明報專訊】《說文解字》：「壓，壞也。一曰塞補。从土，厭聲。」
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