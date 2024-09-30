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教育
2024年9月30日星期一
常識學堂 第311期
男拔附小入學申請增一成 校長料移民影響退 籲開放看待高才子女生源
直資收表增 有校42人爭一學額
公民點對點：港誕大熊貓龍鳳胎
公民點對點：大熊貓賣萌創商機
圖表開箱：港吸煙率9.1%
解讀關鍵詞：非物質文化遺產（Intangible cultural heritage）
法治教育：解紛爭3法：仲裁調解訴訟
公民挑戰題
焦點新聞
趣學STEAM：醫科生推App助溫習
趣學STEAM：AI字卡 溫習更有效
新聞解碼：小販要領牌
偵探M.A.D. 為個人財物負責
偵探M.A.D. 為個人財物負責
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【明報專訊】妥善保管個人物品
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男拔附小入學申請增一成 校長料移民影響退 籲開放看待高才子女生源
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