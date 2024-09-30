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教育

男拔附小入學申請增一成 校長料移民影響退 籲開放看待高才子女生源

【明報專訊】拔萃男書院附屬小學今學年起由何建儀接任校長，她近年一直在傳統名校掌舵，面對本港整體學童人口萎縮，她透露男拔附小入學申請不跌反升，按年增約一成，又估計移民潮對教界的影響或已完結，稱高才子女可刺激生源，籲開放看待。她期望新學年加強中小銜接，相信小學可着重心靈教育，「等他內心強大的時候 ，上到中學嘗試更有挑戰性的東西時，他有信心、他不怕輸、他不怕會make mistake（犯錯）」。

何建儀說，男拔附小今學年收到3525份小一入學申請，較去年增約一成。被問申請增加是否意味移民潮對學界的影響已完結時，她認為或許是其中一個可能，「早些年每間學校都多了退學的學生，外國讀書也好，或整家移民也好，但我感覺這一兩年真的穩定下來」。她稱，男拔附小上學年有10多名學生因移民或海外升學等退學，主要是四、五年級生。

冀加強心靈教育 預備升中

近年政府推動多項人才計劃，何建儀稱暫未統計多少專才子女入讀，認為近年本地適齡學童減少下，人才計劃可刺激生源，又稱學生來自不同背景可互相學習，認為要以開放態度看待。至於學界近日討論，政府應考慮將小班教學涵蓋至直資學校，何建儀說收生人數涉及眾多因素，相信學校找到定位，自然吸引到適合的學生就讀，又說「業界是很不容易，這個年代做老師……我都很明白」，「但我想大家都可積極去想，希望可在困難的時間都懷有一份希望，看看有什麼方式發展」。

嘆因呈分視藝也補習 盼改變家長

何建儀上任之初，小學課程正面對不同改變，其中小學常識科將分拆為人文和科學科，她認為新科「跟國教有關係更多」 ，又稱暫未見新科的教科書，形容「很有挑戰性」，相信局方會提供更多指引。有說小學呈分試擬納入體育科，她稱自己曾任職的學校把視藝科納入呈分試，有見家長在外找視藝科補習，令她覺得「匪夷所思」，期望能與家長保持溝通，鼓勵他們以平常心面對。

擬騰中學宿位供小學生學獨立

何建儀曾在名校瑪利曼中小學出任校長約8年，一直着重中小銜接。她稱小學階段重視發展心靈教育，讓學生升中時有良好心理質素。她說現在每早都看到學生興奮地回校，惟部分小五、小六生卻因準備升中感壓力，冀幫助學生建立「強大的心」。她分享，開學首個早會向學生介紹長頸鹿公仔，牠擁有強大心臟，以及群居、互相幫助及成長的特質，笑稱學生聽得很投入，有學生放學時要摸摸公仔，若不見長頸鹿又會問其去向。她又說，新冠疫情後，學生待人接物及自理等能力較遜，計劃使用中學多出的宿舍位，讓小學生體驗短期宿舍生活，希望學會獨立。

相關字詞﹕何建儀 小學 男拔附小

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