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教育
2024年9月27日星期五
中華小學堂 第035期
小一減23班 跌幅收窄 校長：人才計劃對低年級收生幫助不大
教局新版《少年中國說》MV賀國慶
都大推寶石及珠寶學應用學位課程
小學試推新科 蔡若蓮觀課
生活關鍵詞：雲的形狀
生活關鍵詞：觀雲測吉凶
人形圖鑑：我在墾丁等雲到
作家作法：用白描法「文學寫生」
書之異世界：美國經典無厘頭 填字遊戲Mad Libs
有價講：決一劍與決三劍——放下固執，走下一步
見聞識玩：跟着西遊記去旅行
玩一玩答案
奇趣中華：馬作的盧飛快
穿越古今山：沿山修建的險峻棧道
大笑堂：躺下來的「川」字
玩一玩答案
【明報專訊】1. 西安
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教局新版《少年中國說》MV賀國慶
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