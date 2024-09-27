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教育

小一減23班 跌幅收窄 校長：人才計劃對低年級收生幫助不大

【明報專訊】教育局本月中到公營中小學點算實際在學人數（俗稱「數人頭」），昨日公布最終班數變化。綜合教育局回覆及本報統計《小學概覽2024》數據，本學年小一班數淨減23班，較上學年的55班跌幅收窄。有小學校長表示，各項人才計劃雖能輕微緩和小學的招生壓力，惟對低年級收生幫助不算大，「很多學校均對縮班殺校危機感到擔心」。

教育局每年3至5月會向公營中小學發放「開班信」，通知下學年的核准班數，在9月正式開學後再到各校「數人頭」，按實際在學人數決定最終班數。教育局昨日公布，本學年的小一班數較核准班數增加3班。換言之，計及《小學概覽2024》載列的核准班數，最終小一班數按年淨減少23班，與上學年淨減55班相比，跌幅收窄。

資助小學校長會副主席陳淑儀表示，小一班數仍按年減少23班，「只是較預計的跌得少了，並非沒有下跌」。陳淑儀認為，各類人才計劃的確為中小學界帶來新生源，仍主要集中在中學或高小，對初小尤其是小一的收生幫助不大，相信仍有小學瀕臨殺校，學界未敢鬆懈。

小學校長倡放寬開班線

教育評議會主席、小學校長蔡世鴻則稱，本學年開班情况比預期好，但學界仍面臨適齡學童人口下跌的危機，建議教育局放寬16人「開班線」並全面推行小班教學，勿任由學校「天然死」。

4中學開兩班 教界仍憂慮

中學方面，教育局稱本學年中一班數較核准班數增加9班，與去年同期增加7班相比，情况好轉。本學年有4間中學只開辦兩班中一，按照局方去年新安排，這些學校日後不再有望開3班。上學年則有9間開兩班中一，當中部分學校已與其他中學合併。另外，本學年無中學只開1班中一，故無中學須申請發展方案。

津貼中學議會主席李伊瑩表示，受惠各類人才計劃，本學年中學的開班情况好轉，但學界難料人才計劃下受養人數目，「不敢說（縮班殺校）已經扭轉」。

李續指弱勢學校面臨兩道「危機線」，包括跌至兩班中一、日後班數須「封頂」，以及跌至1班中一瀕臨殺校，倘這兩類的學校數目無增加，「已經算是好」。

現時中一級只有一半「留班位」可取錄叩門的學生，李建議局方限制將所有「留班位」專位專用（只供留班生重讀），助學界渡過難關。

籲逐步減每班人數看齊小學

中學校長會主席校長連鎮邦亦稱本學年中學開班情况較預期好，但長期而言，學界始終需應對適齡學童人口結構性下跌，建議教育局及早準備，包括推展小學實施小班教學時，亦有序減少中學每班人數，由現行33或34人一班逐步減至25人，與小學看齊，讓教師可照顧好學生。

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