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教育
2024年9月26日星期四
常識天下 第322期
接投訴指誤會屬校方部門 嶺大禁「嶺大編委」簡稱
港大再委兩暫任副校 上任日子「盡快生效」
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透視救援：緬甸衝突升溫 再掀羅興亞人逃亡潮
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世界之趣：簡單，不簡單——貝聿銘
世界之趣：宏觀思維，微觀執行
新聞有常識：用AI有法依
誰是第一：最辣的辣椒
世界之趣：宏觀思維，微觀執行
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【明報專訊】貝聿銘（「聿」，粵音悅）是蜚聲國際的建築師，著名作品有法國巴黎地標羅浮宮金字塔式的入口設計、香港中銀大廈等，這些建築都善用了幾何圖形的特性。
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