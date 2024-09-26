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教育

教局向全港校長派習論述摘編 11月辦交流會

【明報專訊】教育局推動國情教育，將於10月中旬向官立、資助（包括特殊學校）及直資學校等校長派發《習近平關於中國式現代化論述摘編》，「鼓勵各校長閱讀」，邀請校長參加由教育局長主持的讀書交流會，分享閱讀摘編的體會，並觀賞介紹國家主席習近平引領改革的《領航新征程》影片。

教育局昨向學校發通告，表示一直大力支援校長及教師通過「多重進路、互相配合」的方式推動國民教育及愛國主義教育，稱摘編有關習近平主席圍繞中國式現代化發表的一系列重要論述；為鼓勵各校長閱讀，深刻理解中國式現代化的內容及一國兩制的成功實踐，會向各校長派發摘編一本。

教育局會於11月25日舉行校長讀書交流會，由局長蔡若蓮分享閱讀摘編心得，助各校長加強在校內的愛國主義教育工作。

《習近平關於中國式現代化論述摘編》繁體版7月在港發行，內容摘自習近平2012年底至2023年底期間的報告、講話、說明、演講、談話、賀信、回信、指示等220多篇文獻，分7個專題，包括「中國式現代化是中國共產黨和中國人民長期實踐探索的成果」等。

另外，教育局與保安局在2024/25學年繼續合辦「國家安全齊參與」計劃，會設兩項活動，包括為學生而設的「國家安全短講比賽」，以及為教師而設的「國家安全教案設計作品選」，表揚優秀教案。

相關字詞﹕教育局 國情教育 習近平關於中國式現代化論述摘編 習近平

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