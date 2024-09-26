港大再委兩暫任副校 上任日子「盡快生效」

任詠華顏慶雲 非首度獲委

最新任命中，任詠華獲委任為新設的暫任副校長（國際創新中心，GIC），任期直至校委會另有決定，而計劃明年離開港大的顏慶雲則獲委任為暫任副校長（環球事務），任期至明年2月28日；兩人任期展開的日子為「盡快生效」。新開設的副校長（國際創科中心）職位，據悉將處理包括但不限於港大位於薄扶林的創新中心。

兩人原於5月校委會獲通過任命副校長，任詠華當時獲委任為暫任首席副校長，顏慶雲獲委任為副校長（學術發展），校委會9月新議決後再作安排。本報早前報道，實任首席副校長遴選人選中，任詠華是潛在人選之一。本報向兩人查詢是否能與校長張翔等管理層相同看法及一同共事，顏慶雲回覆說「當然可以」，任詠華截稿前未有回覆。

翻查校長張翔6月發出的聲明，當時提及去年向校委會主席王沛詩建議新增多個副校長職位，當時包括副校長（創新）。