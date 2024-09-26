港大再委兩暫任副校 上任日子「盡快生效」

【明報專訊】港大校務委員會繼早前經政府調研小組協調處理首批高層人事任命後，前日再通過兩名暫任副校長人選，並聽取匯報人事任命的遴選進度，獲新任命的分別是化學系講座教授任詠華及工程學院講座教授顏慶雲。教育局回覆本報查詢時確認，調研小組兩成員包括教育局常任秘書長李美嫦及教資會主席雷添良列席有關會議，局方稱兩人是應港大校委會邀請列席，跟進高層遴選及聘任事宜。
任詠華顏慶雲 非首度獲委
最新任命中，任詠華獲委任為新設的暫任副校長（國際創新中心，GIC），任期直至校委會另有決定，而計劃明年離開港大的顏慶雲則獲委任為暫任副校長（環球事務），任期至明年2月28日；兩人任期展開的日子為「盡快生效」。新開設的副校長（國際創科中心）職位，據悉將處理包括但不限於港大位於薄扶林的創新中心。
兩人原於5月校委會獲通過任命副校長，任詠華當時獲委任為暫任首席副校長，顏慶雲獲委任為副校長（學術發展），校委會9月新議決後再作安排。本報早前報道，實任首席副校長遴選人選中，任詠華是潛在人選之一。本報向兩人查詢是否能與校長張翔等管理層相同看法及一同共事，顏慶雲回覆說「當然可以」，任詠華截稿前未有回覆。
翻查校長張翔6月發出的聲明，當時提及去年向校委會主席王沛詩建議新增多個副校長職位，當時包括副校長（創新）。
相關字詞﹕港大校委會