接投訴指誤會屬校方部門 嶺大禁「嶺大編委」簡稱

促加「學生會」字眼 編委不忿將改名

嶺南大學學生會編輯委員會昨在社交媒體發文稱，前日（24日）校方指接獲大量投訴，有關「嶺大編委」這稱呼引人誤以為是校方的官方組織，遂禁止編委會於任何出版刊物、T恤及紀念品繼續使用「嶺大編委」四字浮水印；校方建議編委會將簡稱加上「學生會」字眼，或改成其他稱呼，「不令人誤會為是嶺南大學官方組織」。

帖文提及，編委會成立數十載以來，簡稱「嶺大編委」是約定俗成，對於要改名深感不忿及失望。該會正準備改名事宜，包括重新設計浮水印、社交媒體頭像，重新印製T恤及紀念品。

稱早印製刊物紀念品 批通知倉卒

編委會成員Angel昨向本報表示，嶺大編委原定本月在校內擺設攤位，派發招莊宣傳單張及販賣紀念品，惟校方突然不再批准他們的擺攤申請，又稱至前日始接獲學生事務處正式通知須改名才能擺設攤位。她續稱，編委會早已印刷、製作不同出版刊物及紀念品，成本高達6000至7000元，暫未計算損失，批評校方通知倉卒。

嶺大學生會編委會近年波折重重，曾經歷斷莊。2022年5月，該會遭校方收回會室等設施。今年5月底，該會透過社交平台徵稿，收集《共寫•昨日血雨》的各類文藝創作，擬將文稿收錄成冊，日後出版，惟其後宣布受「不可抗力因素」影響，取消徵稿，並刪除徵稿帖文；校方當時表示重視學生言行，如發現學生有任何涉嫌違規或可能存在法律風險的行為，會嚴肅處理。

多校禁冠大學頭銜 使用須申請

近年亦有多間資助大學禁止編委會冠以大學頭銜，包括中文大學，中大編委會遂改名為「大學社區報」（見表）。本報昨向各資助大學查詢校內學生組織使用大學頭銜的指引，中大、科大及城大的回覆均提到，學生組織須事先向大學申請或註冊，才能使用大學名稱。理大回覆，校方要求所有以理大名義組成的團體，必須簽署「合規確認書」，方可獲校方正式授權使用理大名義運作，「以保障大學的聲譽及權益」。