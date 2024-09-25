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教育

30年學生飯堂德狗結業 舊生重臨再嘗年輕滋味

【明報專訊】在何文田勝利道，有一間乍看平平無奇、裝潢老舊的平民小食店，多年來卻是「學生飯堂」。開業逾30年的「德國熱狗」明日最後一天營業，有附近中學畢業多年的舊生昨特意到訪，眾人回味當年那個穿著校服，邊聽着香腸在烤爐上滋滋作響，大快朵頤的自己。小店的掌舵人Joy說現時市道差，加上學生減少，概嘆「有些東西，捱不到就捱不到」。

明報記者 黃嘉妍

昔日賣百隻熱狗 老闆打工幫補難支

被捧場客稱作「德狗」的小店開業逾三十載，由德國人開業，幾經轉手；千禧年代好景時，日賣逾百隻熱狗。小店上月初在社交媒體公布「有緣再會」。近日店外有長長人龍，老闆Joy說，「每逢有店舖結業就是這樣」，嘆道大環境不理想，加上學生人口下跌，由昔日200多人一級遞減至100多人，稱平日人流僅屬現時的三分之一。Joy昨午近3時半才現身店內，原來為支薪及生活，他要趁空檔外出打工幫補收入，「這幾年曾很努力求存，由疫情捱到完了疫情，以為會好一點……」他舉例，曾在商場及市集辦期間限定店，又與本地手工啤酒及茶飲店合作等，「但有時有些東西捱到就捱，捱不到就捱不到」，「如果有機會都想回來（經營）」。

第三代老闆 不捨人情味接手

Joy是小店對面的培正中學舊生，從小已是「德狗」食客，他昨回憶舊事，想起自己當年身高與廚房吧枱相若，每逢中午或放學，總會到第二代老闆芬姨主理的「德狗」醫肚。經歷廿個寒暑，後來芬姨因身體問題萌生退意，2018年起讓Joy及其弟打理。Joy說，當初只因不捨小店人情味才接手，仍記得昔日芬姨與他寒暄「近排考試如何？」這份情亦延至今天，Joy及員工亦如是，熟客不用多言，便知對方只愛在熱狗淋上番茄汁、香腸不要辣。

對於結業，Joy遺憾小店只能捱到自己這代，頗感自責。最不捨一班熟客及員工，又笑稱店內工作的「阿姨」是「活生生的歷史」，由芬姨時代工作至今。「阿姨」昨聞言只微笑道，覺得與一群年輕人工作很開心，「以前都做了10多年，若不是為何會做那麼久？」

熟客難忘芝肉撈 臨別打聽肉醬秘方

數到「德狗」名物，不少熟客們卻說並非熱狗。不少培正舊生昨專程回味「芝肉撈（芝士肉醬撈丁或薯蓉）」，5年前畢業的黃先生昨攜女友幫襯，更盼臨別前打聽美味肉醬的秘方，稱在其他店舖難以尋回。他又憶述，以前小息會偷偷打電話叫外賣，中午便聯同同學衝到店外。

大學五年生黃同學憶述，以前中午沿培正道走到勝利道光顧，近年附近小店都流轉得快，比如「勝利小廚」等老店均消失了，昨特意「吃個回憶」。另一舊生方小姐說，對勝利道的印象，由中學時期光顧的店舖所建構，嘆如今連「德狗」也結業，日後的印象只會愈發模糊。

相關字詞﹕德國熱狗

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